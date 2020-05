Roef tekent voor 3 jaar bij Gent

Het hing al een tijd in de lucht, maar nu is het ook officieel. Davy Roef (26) tekende een contract voor 3 jaar bij AA Gent en komt transfervrij over van Anderlecht. “Als iemand als Roef op de markt komt, dan moet je niet twijfelen”, aldus Tim Matthys, de sports manager van Gent. “Davy is op en top prof.”

In de Ghelamco Arena gaat Roef de concurrentie aan met Thomas Kaminski. Ze vertrekken beiden op gelijke voet en ambiëren allebei de nummer 1-positie. Roef wilde graag weg bij Anderlecht om elders zijn kans te wagen. Het paars-witte jeugdproduct keepte 34 matchen in de paars-witte A-kern, maar werd ook uitgeleend aan Deportivo en Waasland-Beveren. Dat hij einde contract was, bleek ook handig: RSCA zag het immers niet meer zitten om zijn jaarloon van 420.000 te blijven betalen.

Zijn komst naar Gent betekent wellicht wel dat één van de reservekeepers – Colin Coosemans of Jari De Busser – er zullen vertrekken.(jug)