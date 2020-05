Klacht en petitie tegen spuitje voor straatkatje Lee

Door de coronacrisis moest Miss België-kandidate Selena Ali (22) uit Stabroek in allerijl gerepatrieerd worden vanuit het Peruaanse Cuzco, waar ze voor haar studie toegepaste psychologie al vier maanden stage liep bij arme kinderen van alleenstaande ouders. Maar Selena wilde niet vertrekken zonder Lee, een zes maanden oude kater die ze geadopteerd had in een kattencafé in Cuzco. “Lee werd gevaccineerd en gechipt, en ik kreeg ook de goedkeuring van de ambassade. Mijn kat kwam dus volledig volgens de regels België binnen”, vertelt ze.

Lee werd in de roze tas naar België gerepatrieerd rr

Maar volgens het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) mag een kat pas in ons land ingevoerd worden na drie maanden quarantaine in het land van oorsprong, iets waar toen geen tijd voor was. “Lee heeft samen met mij drie weken in isolatie gezeten in Peru, maar plots konden we naar huis en ik kon hem daar niet zomaar achterlaten”, zegt Selena.

Tienduizenden handtekeningen

Eenmaal thuis kreeg de studente een uitnodiging voor een verhoor, waarna gesteld werd dat Lee ten laatste op 11 mei een spuitje moest krijgen. Het kadaver zou vervolgens naar Sciensano moeten worden opgestuurd om te kunnen nagaan of Lee hondsdolheid had of niet.

Selena had voordien een bloedonderzoek laten uitvoeren, dat bewees dat Lee kerngezond was. Maar de resultaten werden pas bekendgemaakt ná de beslissing van het FAVV. Ondanks de goede resultaten bleef het FAVV volharden: Lee moest worden ingeslapen.

Toch leeft Lee vandaag nog steeds. “Ik ben bereid daar een boete voor te betalen. Maar ik ben ook van plan een klacht in te dienen tegen de inspecteur die de euthanasie geëist heeft. Mijn advocaat heeft er vertrouwen in dat we dat kunnen winnen. Lee is kerngezond, dus wil ook onze dierenarts hem niet laten inslapen. We pleiten daarom voor een thuisquarantaine.” Intussen krijgt Selena uit verschillende hoeken steun. Er werd zelfs een petitie opgestart die intussen al meer dan 20.000 handtekeningen telt.

Ingebrekestelling

Lee, de zes maand oude kater rr

“Het is jammer, maar ze kende de risico’s”, zegt Hélène Bonte van het FAVV. “Ze wist dat euthanasie mogelijk was. En we hebben haar ook gezegd dat ze de kat daar kon laten en dat het dier na de quarantaine naar ons land kon komen.”

Euthanasie is volgens het FAVV nodig omdat de afkomst van de kat niet achterhaald kan worden, en dat het dus niet kan worden uitgesloten dat het dier in aanraking is gekomen met hondsdolheid. “Peru is ook nog eens een hoog risico land en er bestaat geen enkele test waarmee de ziekte gedetecteerd kan worden bij levende dieren. Enkel een test op de hersenen kan dat aantonen.”

Ook de thuisquarantaine waar Selena voor pleit, is volgens het FAVV niet mogelijk omdat het gevaar bestaat dat de kat iemand heeft besmet en dat die persoon eerder symptomen ontwikkelt. Daarbij wil het FAVV ook met 100 procent zekerheid kunnen weten of de kat besmet is of niet.

Aangezien Selena het dier niet liet inslapen voor 12 mei, zal ze in gebreke worden gesteld en er zullen ook juridische gevolgen zijn.