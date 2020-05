Kazerne Dossin heeft nieuwe directeur

De raad van bestuur van Kazerne Dossin heeft Tomas Baum (48) aangesteld als nieuwe directeur van Kazerne Dossin. Hij volgt Christophe Busch op die eind vorig jaar moest vertrekken. In de nasleep van zijn ontslag stapten nog eens 9 van de 17 professoren uit de wetenschappelijke raad. Zij waren het oneens met het gevoerde beleid van de raad en de invulling van het museum.

Voorzitter Diane Verstraeten is enthousiast over de nieuwe aanwerving. “De expertise en managementervaring van Baum zijn complementair met adjunct-directeur Veerle Vanden Daelen. Zij leidde de personeelsploeg de voorbije maanden als directeur ad interim.”

Baum, van opleiding filosoof en politicoloog, stond in het verleden aan het roer van organisaties als International Peace Information Service (IPIS) en van het Vlaams Vredesinstituut. Hij was ook actief bij ’t Werkhuys vzw en was zakelijk directeur van het Vlaams Architectuurinstituut. Volgens de raad heeft Tomas Baum affiniteit met de missie en de werking van Kazerne Dossin: hij is actief in projecten over het omgaan met polarisatie en conflict.

Op 1 juni begint Baum aan zijn nieuwe functie. Op die datum heropent het museum de deuren nadat ze maanden gesloten bleven door de corona-maatregelen.(agg)