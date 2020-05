Trump, vicepresident Pence en alle bezoekers dagelijks getest na twee besmettingen in Witte Huis

Amerikaans president Donald Trump heeft het virus lang geminimaliseerd en weigert zelf een masker te dragen, maar de routines om Covid-19 uit het Witte Huis te houden zijn sinds zondag toch flink aangescherpt. Trump, vicepresident Mike Pence en iedereen die in hun buurt werkt, wordt voortaan dagelijks getest, en de kantoren worden met grote regelmaat gedesinfecteerd. Al wie het Witte Huis bezoekt, wordt op corona getest, en van alle 370 personeelsleden – ook zij die niet in de buurt van Trump en Pence komen – wordt dagelijks de temperatuur genomen en symptomen gecheckt.

Dat nadat vorige week een van de persoonlijke bedienden van de president besmet bleek. Meteen volgde de mededeling dat zowel Trump als vicepresident Mike Pence getest waren en negatief bleken. Een dag later bleek Katie Miller, de woordvoerster van Pence, het virus te hebben opgelopen en verdween Pence voor 48 uur van de radar. Gisteren dook hij echter opnieuw op in het Witte Huis, na zondag een nieuwe test te hebben ondergaan die opnieuw negatief was. Volgens diverse media, die anonieme bronnen in het Witte Huis citeren, was Trump wel erg overstuur van het nieuws. Trump is 73, heeft flink wat overgewicht en bepaald geen gezonde levensstijl, wat hem tot een risicopatiënt zou maken als hij besmet raakt.

Intussen hebben de “Amerikaanse Marc Van Ranst” dokter Anthony Fauci en twee andere topadviseurs van de coronagroep zichzelf wel voor twee weken in quarantaine geplaatst. Dat doen ze omdat ze recent in een vergadering hebben gezeten met een van de bevestigde gevallen.(ds)