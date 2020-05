Op 15 april overleed François Van der Veken (89) uit Bilzen in het ziekenhuis aan Covid-19. Zijn kleindochters Elke Bruyninx en Tamara Van der Veken willen verpleegster Sylva Thewis (53) uit Genk bedanken, die de hand van François vasthield toen hij stierf.

Het was op zijn 89ste verjaardag, op 8 april, dat François positief testte op het coronavirus. “Omdat hij in een woon-zorgcentrum verbleef, hadden we hem toen al een maand niet meer gezien ...