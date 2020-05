Twee watersporters overleden, nog minstens één vermist in zee bij Scheveningen

Twee watersporters die in het Nederlandse Scheveningen uit zee zijn gehaald, zijn overleden. Zeker één persoon en mogelijk nog twee anderen zijn vermist, nadat maandagavond meerdere watersporters in de problemen waren gekomen.

Zeven mensen zouden uit het water gehaald zijn of raakten op eigen kracht terug. Hulpverleners probeerden twee watersporters nog te reanimeren, maar tevergeefs. Eén persoon werd bij bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht, verklaarde een woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden.

De watersporters kwamen maandag rond 19.15 uur op de zee voor Scheveningen in de problemen. Mensen alarmeerden de kustwacht, die direct een grote reddingsoperatie opstartte. Het zou gaan om verschillende surfers en zwemmers, die niet één groep vormden. Het was maandagavond onduidelijk hoeveel personen in de problemen kwamen in het water en dus ook hoeveel vermisten er nog waren.

Zowel op water als op de wal is gezocht naar de ene persoon van wie het zeker is dat deze nog vermist wordt. Hulpdiensten hebben contact met de familie van deze persoon. De zoektocht werd bemoeilijkt door het schuim op het koude water. Even na 23 uur werd de zoekactie gestaakt, dinsdag bij zonsopgang gaan de hulpdiensten weer verder.

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE