Spoorhinder tussen Antwerpen en Sint-Niklaas opgelost: beide sporen opnieuw beschikbaar

Door schade aan een bovenleiding in Sint-Niklaas was er sinds maandagnamiddag hinder voor het spoorverkeer tussen Antwerpen en Sint-Niklaas, maar die schade werd in de nacht van maandag op dinsdag hersteld. “Dat wil zeggen dat de beide sporen tussen Sint-Niklaas en Antwerpen opnieuw beschikbaar zijn voor het treinverkeer”, meldt spoornetbeheerder Thomas Baeken van Infrabel dinsdagochtend.

Volgens Baeken zal er dinsdag bij het starten van de treindienst dus niet langer hinder zijn.

De bovenleiding werd maandag rond 13 uur in de buurt van het station van Sint-Niklaas beschadigd, vermoedelijk door een losse locomotief. Het treinverkeer was eerst onderbroken tussen Beveren en Sint-Niklaas en tussen Puurs en Sint-Niklaas, maar dat laatste traject werd later op de dag hernomen. Intussen is nu dus ook het tweede spoor weer beschikbaar.