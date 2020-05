Microbioloog Emmanuel André over Belgische testaanpak: “Ja, we hadden ongetwijfeld beter kunnen doen”

Zijn we niet veel te laat met testen en contactonderzoek begonnen? Die vraag werd Emmanuel André maandagavond gesteld in ‘Terzake’. André, voormalig Franstalige woordvoerder op de dagelijkse persconferentie en nu verantwoordelijk voor contact tracing, gaf het grif toe: “Ja.”

“We hadden eigenlijk van bij het begin van de epidemie gewild dat we de mensen die besmet waren meteen konden identificeren en isoleren, om hun omgeving te beschermen”, legde André uit. “Maar toen hadden we niet genoeg logistieke capaciteit en niet genoeg artsen-inspecteurs om die enorme opdracht aan te kunnen. Er waren honderden besmette personen die tegelijk België binnenkwamen. Omdat we er niet in slaagden hen te isoleren, kwamen we terecht in een heel hoge epidemiegolf. We hadden ongetwijfeld beter kunnen doen. Maar nu de epidemie gekrompen is, herbeginnen we met dat werk. En nu willen we slagen.”