BVBA van Tanja Dexters is failliet

De BVBA van Tanja Dexters (43) is failliet verklaard. Dat meldt Dag Allemaal en staat te lezen in het Belgisch Staatsblad. Het bedrijf van de ex-Miss, Ladexters BVBA, tekende de afgelopen jaren zwaren verliezen op. Eind vorige maand ging het bedrijf finaal overkop.

De getroebleerde BV blijft de tegenslagen opstapelen. Nadat ze meerdere malen het nieuws haalde vanwege haar betrokkenheid bij enkele auto-ongevallen en begin dit jaar nog een vermeende vechtpartij bij haar ex-vriend, is nu ook haar bedrijf overkop gegaan. Het bedrijf werd in 2003 opgericht. Aanvankelijk diende de bedrijfsvorm om haar modellen-, presentatie in onder te brengen, later ook modeactiviteiten. De openbare jaarrekeningen tonen dat ze al enkele jaren verliezen opstapelde.