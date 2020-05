City Football Group wil met Lommel naar 1A, maar vraagt twee opmerkelijke gunsten

Er was eens… een sprookje dat geen fictie bleek te zijn. Jawel, het is officieel. Lommel maakt vanaf nu deel uit van de City Football Group en is dus het kleine broertje van Manchester City. Het kneusje van ons profvoetbal – “we zijn er vaak mee uitgelachen”, aldus vzw-voorzitter Paul Kerkhofs – is plots big. Op naar eerste klasse, want dat is de ambitie.