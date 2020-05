Lionel Messi (32) bereidt zich met zijn ploegmaats voor op de herstart van La Liga. De aanvoerder van FC Barcelona kwam gisteren in het nieuws omdat hij via de Fundación Messi 500.000 euro aan ziekenhuizen in zijn thuisland Argentinië schonk. Op de training ging de afgeschoren baard van de wereldster niet onopgemerkt voorbij.