Engels international Rose kritisch voor ‘Project Restart’: “De moraal van de natie boeit mij niks”

Als het van Danny Rose (29) afhangt, wordt er nog even gewacht met voetballen in de Premier League. De verdediger, die door Tottenham uitgeleend wordt aan Newcastle United, heeft in een Instagram live stevig uitgehaald naar de plannen van ‘Project Restart’ in zijn land.

Sinds maart wordt er niet meer gevoetbald in de Premier League. De Britse regering gaf wel haar goedkeuring voor sportwedstrijden achter gesloten deuren vanaf 1 juni.

“De regering zegt dat het goed is voor de moraal van de natie indien het voetbal terug opnieuw op gang komt”, zei Rose, nota bene zelf een Brit, hierover. “De moraal van de natie kan mij eigenlijk niks schelen. Er staan mensenlevens op het spel.”

Afwachten is dan ook de enige optie volgens de 29-voudige international. “Er zou eigenlijk zelfs niet eens over voetbal gepraat mogen worden. Eerst moeten de cijfers rond het coronavirus massaal naar beneden. Het is complete onzin. Vrijdag word ik zelf getest op het virus, daarna zullen we wel zien.”