Vlaams koppel mag toch naar VS om geboorte van zoon via draagmoeder mee te maken: “Enorme opluchting”

Deinze -

Na weken van bange onzekerheid, hebben wensouders Bart en Olivier uit Deinze maandagavond laat toch verlossend nieuws gekregen. Na een artikel in onze krant en tussenkomst van minister Alexander De Croo hebben ze alsnog een visum gekregen om naar Amerika te reizen. Daardoor kunnen ze hopelijk toch nog de geboorte van hun zoontje via een draagmoeder meemaken. “We zijn enorm opgelucht. Hopelijk kunnen we snel het vliegtuig op.”