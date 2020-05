Het Luxemburgse F91 Dudelange neemt afscheid van Bertrand Crasson (48). Crasson nam er in september 2019 over van Emilio Ferrera.

Door het vroegtijdig stopzetten van de competitie, eindigde Dudelange na 4 titels op rij pas op de vijfde plaats in de Luxemburgse competitie. Het opmerkelijkste wapenfeit van Crasson was de 3-4 overwinning tegen Apoel Nicosia in Cyprus . Het was de eerste zege voor ooit voor Luxemburgse club in de groepsfase van de Europa League.