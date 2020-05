Ook technische opleidingen krijgen digitaal kantje

Online beroepsopleidingen zijn in opmars. Maar voor technische praktijklessen is digitale training toch minder evident. Of toch niet? “Wij willen deze maand opnieuw starten met onze praktijkopleidingen mét social distancing. Al gebeurt intussen al meer digitaal”, klinkt het bij Steunpunt Tewerkstelling uit Antwerpen.

“Onze lopende opleidingen hebben we nog in maart kunnen afronden met behulp van thuisonderwijs op de laptop”, vertelt Bjorn Cupers. Hij is coördinator van Steunpunt Tewerkstelling, de Antwerpse vzw die kwetsbare werkzoekenden opleidt in onder meer lassen en elektriciteit. In de loop van mei begint het Steunpunt met drie nieuwe opleidingen: het metaalbad en de vooropleiding voor elektricien en lasser.

“Die opleidingen hebben we aangepast aan de omstandigheden, dus met social distancing, verplichte mondmaskers en instructeurs met een plexischerm”, aldus Cuypers. “Wij hebben ook de start- en einduren van de opleidingen aangepast zodat de lesgroepen niet met elkaar in contact komen.”

Laptop

Opvallend is dat technische opleidingen ook steeds meer een digitaal kantje krijgen. Ook bij de 300 online beroepsopleidingen van de VDAB zitten technische thema’s, zoals koeltechniek.

Maar als je iets moet aanleren, en handen en materiaal zijn vereist, gebeurt het nog altijd best terplekke. Ook bij Steunpunt Tewerkstelling denken ze daar zo over. “Al wordt het digitale aspect ook voor ons belangrijker”, benadrukt Bjorn Cuypers. “Zo hebben we de meeste cursisten in januari nog kunnen uitrusten met een tweedehands laptop. Dat is ook een beetje ons geluk geweest”, stelt hij. “Voor de herhaling van de leerstof is zo’n laptop training wel ok. Maar niet om zo’n technische opleiding mee te beginnen. Je moet je cursisten toch eerst eens gezien hebben.”

