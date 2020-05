Paul-José Mpoku over zijn vertrek bij Standard: “Ik heb een geldsom betaald om de club te mogen verlaten”

Paul-José Mpoku kwam vanuit Abu Dhabi eens kort terug op zijn vertrek bij Standard. In januari verliet de Congolese international de Rouches voor Al-Wahda.

Mpoku kreeg een lucratief voorstel vanuit de woestijn en wou absoluut vertrekken. “Ik liet aan Standard verstaan dat ik het aanbod van Al-Wahda niet wou laten passeren. In het verleden kreeg ik al gelijkaardige voorstellen, zelfs betere voor Standard en voor mij, maar ik zei er niks over”, vertelt Mpoku aan La Dernière Heure.

“Ik wou er geen ruzie over maken met Standard, want als zo’n transfer dan toch niet doorgaat, moet je wel blijven presteren voor je club. Ik liet dus merken dat ik weg wou. Tijdens de onderhandelingen werd niet alles op tafel gegooid, maar ik dacht dat er geen problemen waren. Ik heb geen probleem met de club en zij niet met mij.”

Op de vraag of Mpoku het gevoel had dat Standard dan helemaal correct was tegenover hem, kwam de Congolees toch met een verrassende ontboezeming. “Ik heb wel een geldsom betaald om Standard te mogen verlaten”, besluit hij.