Joan Laporta wil opnieuw voorzitter van Barcelona worden en lonkt naar clubiconen Guardiola en Xavi

Joan Laporta gaat weer proberen voorzitter te worden van FC Barcelona. De 57-jarige Catalaan belooft de fans dat, als hij volgend jaar wordt gekozen, een poging gaat doen om trainer Pep Guardiola terug te halen naar Camp Nou. Ook de naam van die andere clublegende, Xavi, klinkt nadrukkelijk.

Laporta was tussen 2003 en 2010 voorzitter van Barcelona. Onder leiding van de succesvolle advocaat wonnen de Catalanen twee keer de Champions League: in 2006 met Frank Rijkaard als coach en drie jaar later met Guardiola op de bank. Barcelona veroverde in 2009 maar liefst zes prijzen, waarmee dat het meest succesvolle jaar ooit van de club was. Laporta wil nu graag terug naar die succesperiode en denkt daarbij aan Pep Guardiola als coach.

“Pep is het boegbeeld van Barcelona, veel Catalanen willen heel graag dat hij Barcelona weer gaat trainen”, zei Laporta bij het Catalaanse TV3. “Maar Pep zit nu bij Manchester City, hij moet zelf een beslissing nemen. Als het moment daar is, ga ik praten met de man van wie ik denk dat hij vanaf 2021 de coach van Barcelona moet zijn.”

Plan B: Xavi Hernandez

Laporta is ook een grote fan van Xavi. De gewezen middenvelder van Barça werd na het ontslag van Ernesto Valverde eerder dit seizoen naar eigen zeggen al gevraagd als hoofdtrainer. “Voor mij is het heel duidelijk: ik wil terug naar Barça, daar heb ik veel zin in”, liet de huidige coach van Al-Sadd in Qatar optekenen. “Een paar jaar geleden had ik al een mooi parcours afgelegd, maar nu ik opgeleid ben, weet ik dat ik de spelers echt iets kan bijbrengen.”

Toch bedankte Xavi toen voor de eer. ”Ik wil enkel werken met mensen die ik vertrouw, die loyaal zijn. Ik kan niet werken als er giftige mensen rond de kleedkamer hangen.”

Laporta laat nu verstaan dat ook Xavi steeds welkom is in Camp Nou. “Xavi is al een echte coach, hij leeft voor het voetbal en moet zelf bepalen wat voor hem het juiste moment is”, zei Laporta. “In 2021 zullen er nog spelers in de selectie zijn met wie hij samen heeft gespeeld. Hij moet nadenken of hij leiding wil geven aan voormalige ploeggenoten, wat niet makkelijk is.”

Ondanks alle successen was er ook veel kritiek op Laporta. Hij werd in 2010 opgevolgd door Sandro Rosell, die vier jaar later weer plaats moest maken voor de huidige voorzitter Josep Maria Bartomeu. Met steun van Johan Cruijff deed Laporta in 2015 opnieuw mee aan de voorzittersverkiezing, maar hij moest het toen afleggen tegen Bartomeu.

Volgend jaar komt een einde aan de termijn van Bartomeu. De voorzitter ligt onder vuur bij spelers, fans en medebestuurders vanwege zijn aanpak van de coronacrisis. Het leidde ertoe dat zes bestuursleden vorige maand opstapten.

