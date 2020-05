Zeven voetbalclubs uit 1A krijgen financiële steun voor hun sociale projecten

Zeven voetbalclubs krijgen financiële hulp van het Fonds Jo Vanhecke. Er wordt 37.000 euro verdeeld onder projecten die de sociale cohesie via het voetbal versterken. Het Fonds Jo Vanhecke werd in 2015 opgericht en wil de maatschappelijk rol van voetbal stimuleren. Het is ondergebracht bij de Koning Boudewijnstichting, die de laureaten dinsdag bekendmaakte.

Het gaat om zeven projecten in voetbalclubs die kwetsbare mensen opnemen in de club, de buurt betrekken of een veilige, gezellige sfeer rondom het voetbal creëren. Het Fonds Jo Vanhecke geeft een financieel duwtje in de rug van 3.000 tot 7.500 euro. Het gaat om zes initiatieven in Vlaanderen en een in Wallonië. Een rode draad doorheen deze projecten is dat de supporters(verenigingen) actief worden betrokken om samen aan de best mogelijke sfeer te werken.

Ex-prof en kinderpsycholoog Jeroen Simaeys was voorzitter van de jury die de laureaten koos. “Samen met alle juryleden hebben we in eer en geweten overlegd. Ik heb een goed gevoel bij alle projecten die weerhouden zijn. Dit toont aan dat de voetbalclubs hun verantwoordelijkheid willen opnemen om een goede sfeer rond het voetbalgebeuren te stimuleren.”

Onder de laureaten zijn Club Brugge (met de videoreeks ‘This is your Captain speaking’ waarin de ploegkapitein de fans oproept tot een positieve sfeer, zonder geweld, spreekkoren of negatief supportersgedrag), stadsgenoot Cercle (dat met de fans een plan uitwerkte om pyrotechnisch materiaal te weren), de AA Gent Foundation (voor een drugspreventieproject), KV Kortrijk (voor hun project ‘Positief supporteren’), Zulte Waregem (met een project voor drugs- en alcoholpreventie), KV Mechelen (waar Supportersorgaan Malinwa een project trekt om gevaarlijk pyrotechnisch materiaal uit het stadion te houden) en Charleroi (met een preventiecampagne tegen alle vormen van uitsluiting, met een focus op racisme, waarin een pedagogische reis naar Auschwitz zit vervat).