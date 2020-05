Blankenberge -

In Venetië zijn de kanalen glashelder geworden door de lockdown, en door het gebrek aan strandgangers groeien er bij ons groene plantjes in het zand. Maar er zijn ook minder mooie natuurfenomenen die momenteel de kop op steken. Zoals deze vieze, witte blubber op het strand van Blankenberge. Maar daar is eigenlijk een heel logische verklaring voor.