Brussels Airlines gaat zware besparingen doorvoeren: “1.000 jobs, 10 vliegtuigen en 22 bestemmingen minder”

De directie van Brussels Airlines heeft zware besparingen aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. Volgens VRT heeft de maatschappij aan de sociale partners aangekondigd 1.000 jobs te willen schrappen. Daarnaast wil de maatschappij het 10 vliegtuigen minder doen en worden nog 22 bestemmingen geschrapt.

De maatschappij zou dit al gecommuniceerd hebben via een interne nota aan het personeel, aldus nog VRT. De herstructurering hing al een tijdje in de lucht, maar nu heeft de directie klare wijn geschonken. Door de coronacrisis zit de maatschappij in uiterst slechte papieren en moet het herstructureren om te kunnen overleven. De vakbonden en het personeel vroege al geruime tijd om duidelijkheid.

Concreet: nu werken om en bij de 4.200 mensen bij de maatschappij, 1.000 van hen zouden moeten vertrekken. Daarnaast gaat de maatschappij 10 vliegtuigen van de hand doen. Concreet zou het gaan om twee toestellen voor langeafstandsvluchten en acht toestellen die Europese bestemmingen aandoen. Daarnaast gaat de maatschappij ook 22 bestemmingen schrappen.

Dadelijk meer. Afhandeling van Swissport.