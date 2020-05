Trump wordt nerveus: corona-uitbraak in Witte Huis, geen preken meer voor uitzinnige fans en financiële geheimen dreigen bekend te worden

Donald Trump heeft een probleem. Het coronavirus velt in zijn Witte Huis almaar meer mensen, die ook almaar dichter bij hem staan. Benauwend, voor een man met smetvrees op risicoleeftijd. Om nog maar te zwijgen van de impact die het virus en de afgezwakte economie hebben op zijn herverkiezingskansen. Of van zijn belastingaangifte die alsnog openbaar kan worden. Het maakt de president nerveus. Dus tweet hij honderd keer op een dag over de “misdaden” van Barack Obama, en loopt hij boos weg van persconferenties.