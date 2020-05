Oostenrijkse competitie hervat begin juni achter gesloten deuren

De Oostenrijkse competitie wordt in de eerste week van juni weer opgestart met wedstrijden achter gesloten deuren. Bondsvoorzitter Leo Windtner bevestigde het nieuws op een persconferentie in Wenen. “Jawel, we gaan herbeginnen. Als we nu niet opnieuw zouden starten, dan zou het voetballandschap er volgend jaar in Oostenrijk helemaal anders uitzien.”

De beslissing om te hervatten kwam er na weken van overleg tussen de Oostenrijkse Bundesliga en het ministerie van Volksgezondheid over de maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Beide partijen kwamen overeen dat spelers die positief testen de trainingen moeten afbreken en in quarantaine gaan. Teamgenoten mogen blijven trainen en wedstrijden spelen zolang ze negatief testen.

De Europese voetbalbond wil tegen 25 mei van de verschillende competities weten hoe het vervolg van het seizoen wordt aangepakt. In België beslist de Algemene Vergadering van de Pro League in principe vrijdag. Frankrijk en Nederland legden hun competitie al definitief stil. De Bundesliga hervat komend weekend. In de Premier League, Serie A en La Liga hoopt men over enkele weken de draad te kunnen opnemen.

Costa Rica: “Afspraak op 20 mei”

Na een onderbreking van ruim twee maanden vanwege de coronacrisis wordt volgende week (vanaf 20 mei) de voetbalcompetitie in Costa Rica hervat. Dat maakte de Unie van de Costaricaanse eerste klasse (Unafut) bekend.

“Afspraak op 20 mei. De bal zal rollen met meer hoop, meer passie en meer kracht voor onze supporters”, luidt het.

Het sluitingstoernooi, een van de twee lokale kampioenschappen, werd op 15 maart opgeschort. Over acht dagen wordt de draad weer opgenomen, in eerste instantie achter gesloten deuren. Elke ploeg zal twee duels per week afwerken, opdat het seizoen op 1 juli kan eindigen.

In Costa Rica zijn er ruim 800 officiële besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Zeven mensen zijn overleden. De regering is inmiddels begonnen met het versoepelen van de lockdownmaatregelen.

In Zuid-Amerika werd beslist het Argentijnse kampioenschap op 27 april definitief te beëindigen, terwijl de Braziliaanse president Jair Bolsonaro hoopt dat in zijn land snel opnieuw wordt gespeeld, hoewel Brazilië met 170.000 besmettingen en 11.000 doden zwaar getroffen is door de pandemie.