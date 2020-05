Jan Callebaut vernietigend voor huidige generatie politici: “Gebrek aan leiderschap bij politieke dinosaurussen”

In een nieuw boek is topmarketeer Jan Callebaut vernietigend voor de huidige generatie politieke leiders. Ze worstelen met de erfenis van hun voorgangers, en tonen veel te weinig leiderschap. En als Callebaut spreekt, dan luistert de Wetstraat. Hij is niet alleen de man achter het succes van Yves Leterme, bijna vijftien jaar geleden. Hij baseert de bevindingen in het boek ook op een uitgebreid onderzoek bij de kiezers.