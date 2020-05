Taskforce Zorg werkt aan plan voor dagopvang kinderen en jongeren met een handicap

Er is stilaan meer dagopvang en verblijf mogelijk voor kinderen en jongeren met een handicap. Dat zeggen de Taskforce COVID-19 Zorg en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), die daarvoor een kader hebben opgesteld.

Vanaf vandaag kunnen de multifunctionele centra (MFC) voor minderjarigen met een handicap aan de slag om vanaf 18 mei voorzichtig en geleidelijke een doorstart van hun werking te organiseren.

“Het accent ligt in de eerste plaats op het creëren van mogelijkheden waardoor de kinderen en jongeren terug naar de school kunnen, zodra deze weer openen. Ook willen we perspectief bieden aan mantelzorgers die midden maart de zorg van hun kind zelf opnamen”, zegt James Van Casteren, administrateur-generaal van het VAPH.

Een versoepeling dus, maar tegelijkertijd is duidelijk dat er nog niet voor alle kinderen tegelijk terug dagopvang of verblijf kan worden aangeboden, zeggen de organisaties. Het VAPH dringt er daarom op aan dat elk MFC met de jongeren en hun gezinnen contact opneemt.

Daarnaast moeten de coronamaatregelen gegarandeerd blijven en moeten er zo weinig mogelijk transfers zijn tussen het verblijf in het MFC en thuis. “Kiest iemand voor terugkeer, dan zal dat altijd voor een langere periode zijn, bijvoorbeeld drie weken. Dit om de ‘bubbels’ niet onnodig te doorbreken.”

Bovendien wordt bij elke nieuwe opname het kind of de jongere getest. Is de test negatief, dan kan de opname en gebeurt de test na vijf dagen opnieuw. In de tussentijd gaat extra aandacht naar het strikt handhaven van de beschermingsmaatregelen. Is de test positief, dan kan er geen opname doorgaan.