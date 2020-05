Virton krijgt geen licentie van het BAS

Royal Excelsior Virton heeft geen licentie voor seizoen 2020-2021 gekregen van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. De club uit 1B kreeg wat extra tijd om de nodige administratieve documenten voor te leggen en zijn dossier af te werken, maar dat volstond niet.

Begin april werd Virton de licentie al geweigerd door de Belgische voetbalbond om financiële en administratieve problemen. Virton diende eind maart een onvolledig licentiedossier in. Het hoefde dan ook niet te verbazen dat de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) de club uit de Gaume op 8 april slechts nieuws gaf. Virton slaagde er niet in te bewijzen levensvatbaar te zijn in het seizoen 2020-2021. Heel wat bewijsstukken voor betalingen (lonen, RSZ, bedrijfsvoorheffing, belastingen, bondsschulden, stadionhuur en verzekeringen) ontbraken in het licentiedossier, net als een kosten- en inkomstenprognose en een vergelijk met vorig seizoen. Daarnaast beschikten niet alle trainers over de juiste diploma’s, voldeed de club niet aan alle stadionvoorwaarden en slaagde Virton er niet in de garanties op tafel te leggen die het negatief bedrijfskapitaal van 2 miljoen euro konden dekken.

Het team van eigenaar Flavio Becca reageerde furieus. Er werd klacht ingediend bij de Mededingingsautoriteit, Virton startte ook een procedure om de oneerlijke licentievoorwaarden aan te klagen en stapte ook naar het BAS om beroep aan te tekenen tegen de licentieweigering. Advocaat Jean-Louis Dupont verdedigde de belangen van Virton. In een urenlange zitting bepleitte hij woensdag de Luxemburgse zaak, maar meester Dupont moest uitstel vragen om een tiental extra stukken toe te voegen. Het BAS gaf Virton uitstel tot maandag, waarna om 10u00 een nieuwe zitting per videoconferentie werd gepland. Zonder resultaat, want een dag later maakt Virton bekend geen licentie te krijgen.

Virton wordt zo, ondanks zijn huidige tweede plek in 1B, tot voetbal in amateur veroordeeld volgend seizoen. Indien de competitieformule niet wijzigt, neemt RWDM nu in principe de plaats in van Virton in 1B. Eerder promoveerde Seraing in de plaats van Roeselare, Deinze vult de leemte van het failliete Sporting Lokeren in.

Momenteel zitten de advocaten wel nog samen om te kijken of er nog iets aan de beslissing kan gedaan worden volgens de RTBF. Virton contesteert het licentiereglement en beschuldigt de licentiecommissie ervan dat ze niet in alle dossiers op dezelfde wijze handelde. De club hekelt onder meer de aanpak van de commissie in de dossiers van Anderlecht en KV Oostende.

