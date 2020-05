Opnieuw naar de kapper en weer samen voetballen? Dit mag u morgen verwachten van de Veiligheidsraad

Morgen zit de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen om een verdere versoepeling van de maatregelen te concretiseren. Staan onder meer op het programma voor ‘fase 2’ vanaf 18 mei: de heropening van kapperszaken, musea en dierentuinen.

Vanaf morgen krijgen we weer wat meer zicht op wat we de komende weken en maanden al dan niet kunnen doen. Nadat de Nationale Veiligheidsraad vorige week al voorzichtig het aantal te bezoeken contacten uitbreidde, gaat vanaf volgende week wellicht het licht op groen voor de heropening van kapperszaken en musea.

Coronacoupe

Dat de meest recente cijfers een positieve tendens aantonen, maakt een verdere versoepeling zeer waarschijnlijk. Alleen wanneer de statistieken door de recente versoepeling weer de hoogte inschieten - er zit immers altijd een zekere vertraging op de effecten - zou nog roet in het eten kunnen gooien.

In elk geval is de kans groot dat vanaf volgende week maandag heel wat Belgen hun coronacoupe zullen verliezen. Weliswaar onder strenge veiligheidsvoorschriften mogen de meeste contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten weer aan de slag.

Ook musea en dierentuinen mogen de deuren volgende week wellicht weer openen. Een systeem dat slechts een beperkt aantal tickets per dag toelaat, moet ervoor zorgen dat ook daar voldoende afstand is tussen de bezoekers.

Daarnaast mogen ook de markten naar alle waarschijnlijkheid weer open.

Als de positieve evolutie aanhoudt, komen daar vanaf 8 juni ook de pretparken bij.

Voetbal in augustus

Over contactsporten in open lucht, zoals voetbal of rugby, hangt nog steeds een waas van onduidelijkheid. Vorige week werd al beslist dat de Jupiler Pro League niet voor 31 juli zou herstarten. Wanneer dan wel en wat met andere sporttakken en amateurs? Daarvoor wordt vooral naar minister Ben Weyts (N-VA) gekeken.

Die zat eerder al samen met regionale collega’s en de sportsector om een gefaseerd stappenplan uit te werken. Vanaf 18 mei, volgende maandag dus, zouden -12-jarigen weer het veld op mogen. Ook amateurteams van maximaal twintig spelers mogen mits afstandsmaatregelen de trainingen hervatten, maar mogen nog geen wedstrijden afwerken.

Vanaf begin juni zou het dan weer de beurt zijn aan indoorsporters om in koppels voorzichtig de trainingen te hervatten. Vanaf 15 juni mogen ook teams weer de trainingszaal in, maar ook hier geldt de regel van maximale afstand.

Pas vanaf augustus worden ook weer wedstrijden, in- en outdoor toegelaten, zij het met een maximaal toegelaten publiek van 2.000 mensen. Een vol Jan Breydelstadion of Lottopark zal er dus niet inzitten. Weyts is optimistisch en denkt tegen 1 september misschien zelfs terug naar massasportevenementen te kunnen gaan. Daardoor zou bijvoorbeeld de Memorial Van Damme niet in het water vallen.

De kans is zeer groot dat de Veiligheidsraad vaart op de adviezen van Weyts, al zijn ook die afhankelijk van de evolutie van de cijfers.

Kusttoerisme

Gisteren werd al bekend dat de kustburgemeesters dan toch de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad volgen. Daarin blijft het strand voorlopig gereserveerd voor lokale bewoners. In een latere, nog niet specifiek geduide periode, komen daar ook de mensen met een tweede verblijf bij. Eerder gaf de Veiligheidsraad al aan dat dat niet voor 8 juni zal zijn.

In een laatste fase zal het pas de beurt zijn aan dagjestoeristen. Mogelijk zal ook daar morgen meer duiding bij komen.

Tot slot staat een verdere versoepeling van de sociale regels niet op het programma. De ‘regel van vier’ blijft voorlopig gelden.

