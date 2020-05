Knokke-coach Yves Van Borm spreekt straffe taal:“Als het van mij zou afhangen, liggen we desnoods één jaar stil”

Wat hebben Yves Van Borm en Marc Coucke met mekaar gemeen? Een heden en verleden in de farmaciewereld en ook het voetbal natuurlijk. “Ik zou graag eens praten met Marc Coucke”, vertelt de trainer van kampioen Knokke. “Indien ik in de farmacie één honderste van hem zou bereiken zou ik al heel tevreden zijn. Maar misschien kan hij van mij wel nog iets leren als het over voetbal gaat.”

Als er iemand een eigen en zinnige mening heeft, is het Van Borm wel. Ook als het over corona, gezondheid en de toekomst van het voetbal gaat. “Wat mij betreft liggen we stil tot er een vaccin is.”

Terwijl iedereen in het profvoetbal nog aan het bekomen is van de grillen van het BAS in de affaire Moeskroen en de verschillende formats voor volgend seizoen op tafel liggen, slikken de amateurclubs de zure coronapil door en proberen de nabije toekomst zo goed als zo kwaad mogelijk voor te bereiden.

“In principe starten wij in Knokke de voorbereiding op 15 juli”, meldt Yves Van Borm.”Waar, hoe en wat moeten we nog bekijken. Als het aan mij ligt zou ik trouwens niet eens beginnen. Trainen en de huidige regels respecteren is bezigheidstherapie en heeft gewoon geen zin in een contactsport. Ik kan mij niet voorstellen dat die profs geen partijtjes spelen op training. Maar wie zal het zeggen want ze trainen achter gesloten deuren? Ik vind het echt onverantwoord dat sommigen in het voetbal zich boven alles en iedereen stellen. Hier maar ook elders zoals in Duitsland waar ze nu zowaar de competitie zullen hernemen. Ik begrijp niet dat iemand die verantwoordelijkheid wil nemen. Als trainer wil je toch geen slachtoffers op je geweten hebben? Als wij trainen en het begint te bliksemen, dan stuur ik iedereen naar binnen. Stel je voor dat er iemand dodelijk getroffen wordt, dan heb je toch niet één rustige nacht meer? Maar in het profvoetbal gaat het natuurlijk om geld, veel geld.”

“Bij ons ligt dat anders maar er is ook druk. Voor mij gaat de gezondheid echter voor en dus vind ik dat we desnoods één jaar moeten stilliggen. Toch tot er een vaccin is en we veilig én met publiek weer aan de slag kunnen. Door mijn job heb ik wel wat contacten in de medische wereld en dat vaccin komt er aan of is er misschien al, maar er is natuurlijk tijd nodig om voldoende te kunnen testen. “

Foto: SMB

Schenking van magnesium

Van Borm hield het de jongste weken echter niet alleen bij woorden. Als eigenaar en zaakvoerder van het merk Vitanza deed hij een paar schenkingen aan ziekenhuizen in Knokke en Schelle.

Zowat vijf jaar geleden werd hij eigenaar en zaakvoerder van Vitanza, via de apotheken een verdeler van voedingssuplementen.“Ik zag verschillende acties van sponsors en supporters van Knokke en kon als ambassadeur van het Knokse voetbal niet achterblijven.”

“Ik schonk magnesium aan het personeel van het AZ Zeno in Knokke en aan het ziekenhuis in Schelle waar ik woon. De mensen in de vuurlinie kunnen magnesium goed dezer dagen goedd gebruiken. Het gaat vermoeidheid tegen en bevordert het immuunsysteem. Ik heb veel te danken aan het voetbal en de medische wereld en doe dus graag iets terug. Daarom denk ik daarbij aan Marc Coucke zonder me met hem te willen vergelijken. Zijn verhaal hoe hij ooit flacons vulde en ging verkopen in apotheken blijf ik geweldig vinden. Zo ben ik ook begonnen en ik kan nog altijd leren van hem. Maar als het over voetbal gaat, geldt het omgekeerde ook”, lacht en knipoogt Van Borm.