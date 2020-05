Wuhan gaat al zijn inwoners testen

Wuhan, de stad waar het nieuwe coronavirus voor het eerst opdook, is van plan om al zijn bewoners te testen. De nieuwe gevallen die er zijn opgedoken doen vrezen voor nieuwe broeihaarden, berichtten verschillende media dinsdag.

De 13 districten van de stad met 11 miljoen inwoners hebben tien dagen om zich voor te bereiden op de testen, volgens een omzendbrief van de burgemeester die de Chinese digitale krant The Paper publiceerde.

Maandag meldde de stad vijf voor het eerst in meer dan een maand opnieuw een aantal nieuwe coronabesmettingen. Het gaat om ouderen die in hetzelfde woonzorgcentrum wonen.

De epidemie begon eind vorig jaar in Wuhan, en de stad werd in quarantaine geplaatst op 23 januari. Die maatregel werd op 8 april weer opgeheven, omdat het aantal besmettingen drastisch gedaald was. Van de 4.633 geregistreerde COVID-19-doden in China vielen er 3.869 doden in Wuhan.