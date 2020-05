Sociaal secretariaat Group S neemt zelf bloed af bij personeel voor eigen coronatest

Het personeel van het sociaal secretariaat Group S kan zich dinsdag en donderdag in het kantoorgebouw op de Fonsylaan in Brussel via een vrijwillige bloedafname laten testen op besmetting met COVID-19. Het initiatief is een succes, want ongeveer 500 van de in totaal 750 werknemers reageerden positief.

Het bedrijf Group S is een van de eerste waarbij werknemers zich kunnen laten testen op COVID-19. Dat gebeurt niet via een slijmafname via de neus, maar wel via een bloedafname. Het sociaal secretariaat ziet de test als een dienst naar haar personeel. Want velen willen weten of ze al dan niet besmet zijn en dit geeft hen de zekerheid. Group S draait ook volledig op voor de kosten, die bedragen 25 tot 30 euro per test en de aanwezige dokters moeten ook betaald worden. Er wordt dinsdag/vandaag 12 mei en op donderdag 14 mei getest.

“De resultaten zelf worden binnen de drie dagen rechtstreeks naar de geteste personen thuis opgestuurd. Group S heeft geen idee wat de resultaten zijn. Het is dan aan het personeel om de juiste beslissing te nemen en thuis te blijven indien nodig”, stelt Philippe Niemegeers, preventie-adviseur bij Group S.

Het sociaal secretariaat voerde thuiswerk in voor onder meer dossierbeheerders en informatici, maar de loketten van het bedrijf bleven tijdens de hele periode van de lockdown open. Overal in het gebouw zijn voorzorgsmaatregelen genomen en zijn signalisaties aangebracht, werd plexiglas geplaatst aan de loketten en zijn mondmaskers en handgel voorhanden.