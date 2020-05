Racing Genk legt nietigverklaring van seizoen 2019-2020 op tafel

Na Club Brugge en Standard heeft ook KRC Genk zijn standpunten over het afhandelen van het seizoen 2019-2020 bekendgemaakt aan de Pro League. Dat blijkt uit de maandagavond rondgestuurde agenda van de algemene vergadering komende vrijdag. De Limburgers leggen een verkort play-offsysteem op tafel, maar denken ook aan de nietigverklaring van de competities.

KRC Genk is net als Club Brugge voorstander om volgend seizoen met 18 teams in 1A te spelen, inclusief Waasland-Beveren, OHL en Beerschot dus. Dat is het breedst gedragen voorstel en de weg van de minste weerstand. Toch ziet de regerende landskampioen het net iets anders dan blauw-zwart.

De Limburgers zouden na 34 speeldagen de punten halveren, en de play-offs dus wel nog laten doorgaan in een verkorte versie. De top vier speelt voor de titel en Europese tickets, ook voor de nummers vijf tot acht is er nog een Europees ticket te verdienen. Mocht het coronavirus het voetbal opnieuw teisteren, vindt Genk dat de eindstand vastligt na 34 speeldagen en er toch geen play-offs moeten gespeeld worden. Die marge bouwen de Limburgers bewust in.

In 2021-2022 opnieuw 16 clubs en play-offs

Genk koppelt daar wel aan vast om het seizoen daarop, jaargang 2021-2022, terug te keren naar een Jupiler Pro League met 16 clubs en play-offs. Dat is het systeem zoals we het nu kennen. Daarvoor zouden er dus volgend jaar drie degradanten moeten zijn. Ook breken de Limburgers een lans voor een solidariteitsbijdrage die wordt bepaald voor de Europese spelende clubs. Ze treden daarmee RSC Anderlecht bij. Genk vraagt een eenmalige tegemoetkoming van 10 procent op de startgelden van de clubs die Europa in mogen.

Mocht er vrijdag geen ruime meerderheid (80 procent) gevonden worden om de competitie stil te leggen en een nieuwe format goed te keuren, stelt KRC Genk voor om de competitie nietig te verklaren en daar ook over te stemmen. Dan wordt er geen kampioen gekroond, zijn er geen dalers en geen stijgers en worden de Europese tickets verdeeld op basis van het huidige klassement. Voor zo’n nietigverklaring is slechts 50 procent van de stemmen nodig, meent Genk.