Oldtimer waar 10 jaar aan is gewerkt perte totale na ongeval: “Daders waren nog trots ook”

Gent / Evergem -

Een zeldzame oldtimer uit 1972 is maandagavond in de prak gereden bij een verkeersongeval in Evergem bij Gent. Eigenaar Matthias Dobbelaere (32) stak bijna tien jaar lang bloed, zweet en tranen in zijn oude Mercedes. “Een zinloze aanrijding. En de daders waren nog trots ook.”