Oekraïner Besedin krijgt 1 jaar dopingschorsing door positieve test na Europa League-wedstrijd

De Europese Voetbalconfederatie (UEFA) heeft Dinamo Kiev-spits Artem Besedin een dopingschorsing van één jaar opgelegd. Dat heeft de UEFA dinsdag bekendgemaakt. De schorsing eindigt op 19 december, waardoor de 24-jarige Oekraïense international (12 caps) voor zijn land zal kunnen aantreden op het uitgestelde EK, dat van 11 juni tot 11 juli 2021 doorgaat.

Besedin scoorde medio november in de laatste EK-kwalificatiewedstrijd met Oekraïne tegen Servië. Die wedstrijd eindigde op 2-2. Minder dan twee weken later - op 28 november 2019 - testte de aanvaller positief op het verboden opwekkend middel fonturacetam na een Europa League-groepswedstrijd met Dinamo Kiev tegen het Zweedse Malmö (4-3 zege voor Malmö).

In augustus 2019 stond Besedin twee keer op het veld tegen Club Brugge, dat Dinamo Kiev uitschakelde in de derde voorronde van de Champions League (1-0, 3-3).

De spits werd in december voorlopig geschorst door de UEFA, waarna een effectieve schorsing volgde in februari. Dinsdag kondigde de UEFA de zaak aan nadat de periode om in beroep te gaan bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) was afgelopen.