Avontuur van ex-Rode Duivel Bertrand Crasson bij Dudelange zit er na een jaar op: “Anderlecht? Ze mogen altijd bellen”

Het uitmaken via de telefoon. Normaal is het not done, maar in deze coronatijden is het de enige manier. “Echt boos kan ik er dan ook niet over zijn”, lacht Bertrand Crasson (48). De gewezen Rode Duivel werd onlangs bedankt voor bewezen diensten bij het Luxemburgse F91 Dudelange en doet vanuit zijn kot in Brussel zijn verhaal.