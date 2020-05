Vergunningen voor uitbreiding Remo-site in Houthalen-Helchteren opnieuw geschorst

Houthalen-Helchteren - De Raad van State heeft de milieuvergunning voor de uitbreiding met 15 hectare van de Remo-site in Houthalen-Helchteren vernietigd. Daarnaast heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bouwvergunning geschorst. Dat gebeurde telkens op vraag van de Limburgse Milieukoepel, zo schrijft Het Belang van Limburg en wordt bevestigd door burgemeester Alain Yzermans (SP.A).

Eerder had de Raad voor Vergunningsbetwistingen de stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding van de stortplaats al geschorst. De Limburgse deputatie trok daarom de eerder afgeleverde vergunning in en leverde vorige maand een nieuwe af. Voor die nieuwe bouwvergunning kregen de aangevraagde opslagactiviteiten een eindtermijn van acht jaar opgelegd, terwijl de maatregelen om de geurhinder verder in te dijken ook werden verankerd.

De gemeenten Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder reageerden teleurgesteld op die beslissing. Beide gemeentebesturen gingen daarom in beroep tegen de stedenbouwkundige vergunning. “We zijn in overleg met onze raadsman om te zien hoe we daar het best mee omgaan”, zegt burgemeester van Houthalen-Helchteren Alain Yzermans (SP.A). Het provinciebestuur laat weten dat de motivatie voor de uitbreiding van haar kant dezelfde blijft.

De lokale PVDA-afdeling is tevreden dat de Milieukoepel en de buurtbewoners na jarenlang actievoeren hun gelijk halen. “Een stort naast een woonwijk kan gewoon niet. Industrieel afval hoort thuis op een stort op een industrieterrein, ver weg van bewoning, ver weg van de natuur”, zegt Jef Lingier, voorzitter van PVDA Houthalen-Helchteren. “De firma Machiels die het stort uitbaat, zit er echter niet mee verlegen nieuwe vergunningen aan te vragen. Dat gebeurde in het verleden al acht keer. We rekenen nu op het gezond verstand van huidig milieuminister Zuhal Demir.”

Voka - Kamer van Koophandel Limburg reageert dan weer met verbazing. “Deze beslissing is niet alleen nefast voor onze provincie, maar toont ook dat er duidelijk geen overleg en oplossingsgerichtheid is tussen sommige actoren”, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten. “Als ondernemer wil je rechtszekerheid voor je investeringen, maar in dit geval is er alleen maar onduidelijkheid. Wij roepen op dat de betrokken actoren opnieuw in overleg gaan in het belang van de Limburgse maatschappij. Deze uitbreiding is vooralsnog de beste oplossing voor de afvalverwerking.”