Luxemburg kant zich tegen Belgische plannen voor opslag van kernafval: “Niet de aanpak waar we op hopen tussen buren”

De Luxemburgse regering betreurt de “tegenstrijdigheden” en het “gebrek aan transparantie” van een procedure die onze regering is gestart voor het opslaan van kernafval. Zeven opslagplaatsen zouden zich niet ver van de grens met Luxemburg bevinden. “Dit is niet de aanpak waar we op hopen tussen buren”, zei de Luxemburgse minister van Milieu, Klimaat en Duurzame Ontwikkeling, Carole Dieschbourg, op een persconferentie dinsdag.