Het begon als een grap, nu wordt ‘trikini’ mogelijk nieuwe zomerhype

Een bikini met bijpassend gezichtsmasker werd bij het begin van de lockdown als grap gelanceerd in Italië. Maar twee maanden later lijkt de ‘trikini’ een hit te worden op het strand deze zomer. Ook in Oostende, De Panne en Bredene zal je ze zien opduiken. Als we deze zomer op het strand mogen, natuurlijk.

Tiziana Scaramuzzo, de eigenaar van Elexa Beachwear in Senigallia (Italië) begon met de productie van coronabestendige strandkleding om de moed erin te houden nadat de regering had beslist dat Italië in lockdown moest en alle winkels gesloten werden.

Ze dacht dat ze haar bikinicollectie 2020 in de solden zou moeten verkopen. Toen kwam ze op het idee om bij de bikini’s een bijhorend mondmasker te laten maken. In dezelfde stof. Als grap, zeker niet met de bedoeling om het te commercialiseren. Want wie zou nu met een mondmasker op het strand willen lopen?

Intussen is er veel veranderd. Covid-19 heeft duizenden doden gemaakt en ons bewust gemaakt voor de gevaren. Een mondmasker dragen op het strand, zal plots helemaal niet meer zo uitzonderlijk zijn. En dan kan je maar beter een mooi exemplaar dragen.

De dochter van Tiziana Scaramuzzo poseerde in haar ‘trikini’, en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Vanuit alle hoeken in Italië, maar ook uit de rest van Europa, kwamen vragen binnen om strandpakjes bestaande uit drie stuks te kunnen bestellen.