Politici kritisch over ontslagronde bij Brussels Airlines: “Geen overheidssteun voor bedrijf dat duizend mensen op straat zet”

Terwijl de regering dinsdagmiddag na het bekendmaken van het herstructureringsplan de vakbonden van Brussels Airlines ontvangt, lopen de eerste politieke reacties binnen. Daarin wordt de nadruk gelegd op het getroffen personeel en de noodzaak van een geloofwaardig toekomstplan.

“De luchtvaartmaatschappij vraagt meer dan 300 miljoen euro van de Belgische staat. In die context is de houding van Lufthansa voor de MR onaanvaardbaar en de oplossing die ze voorstelt om het hoofd te bieden aan de coronacrisis kan niet definitief zijn”, vindt partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez. In een mededeling wijst hij erop dat de aankondiging in vraag gesteld moet worden bij een tussenkomst van de staat.

CDH-voorzitter Maxime Prévot betuigt op Twitter zijn solidariteit met het personeel van Brussels Airlines en hun familie: “Een herstelplan moet een betere Belgische greep op de onderneming mogelijk maken en een duurzame ontwikkeling op lange termijn van de onderneming in het belang van de werknemers en de economie”.

“Heel trieste dag”

Groen-kamerfractieleider Kristof Calvo spreekt van een “heel trieste dag” voor de werknemers van Brussels Airlines en hun gezinnen. Voor hem is een “geloofwaardig, sociaal en duurzaam toekomstplan een must”, schrijft hij op Twitter. Een eventuele deal met het Duitse moederbedrijf Lufthansa “moet er één zijn met aandacht voor jobs en klimaat”.

Zijn PS-collega Ahmed Laaouej vindt dat bij het schrappen van 1.000 jobs de prioriteit moet gaan naar de werknemers en hun familie. “Geen blanco cheque aan Lufthansa, dat meer dan 2 miljoen euro winst maakte vorig jaar”, twittert hij. “Solidariteit met de werknemers”, besluit hij.

Nationalisering?

In een mededeling roept PVDA-kamerfractieleider Raoul Hedebouw de regering op het schrappen van jobs bij Brussels Airlines te weigeren. “We kunnen op geen enkele manier overheidssteun overwegen voor een bedrijf dat duizend mensen op straat zet”, vindt hij. De partij roept minister De Croo op om niet mee te stappen in dit verhaal en een nationalisering als stok achter de deur te houden.

“Het behoud van jobs moet centraal staan bij Brussels Airlines,” zegt zijn fractiegenote Maria Vindevoghel, die in het verleden zelf jaren op de luchthaven in Zaventem werkte. De PVDA steunt de werknemers in hun strijd voor werkgelegenheid en wil daartoe het bedrijf en de overheid onder druk zetten. De partij roept ook op tot een spoedvergadering van een gemengde Kamercommissie Infrastructuur en Financiën.