Dertig jaar geleden sloot Jean-Marie Pfaff, de koning van Trabzon, zijn carrière af aan de Zwarte Zee: “Ik was er God en Allah tegelijk”

In België werd hij toegejuicht. In Bayern prezen ze hem in de wolken. Maar wat Jean-Marie Pfaff in Turkije overkwam, overtrof alles. In 1989 verbaast de 35-jarige doelman het land en de wereld met een transfer naar het Turkse Trabzonspor. ‘Pure verafgoding’ komt wellicht het best in de buurt. “Een supporter had een hersentumor. Of ik erbij kon zijn in de operatiezaal? Ze dachten dat ik genezende krachten had.”