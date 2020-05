Ook Ryanair schrapt banen in België

De Belgische activiteiten van Ryanair zullen niet ongeschonden uit de coronacrisis komen. Er zullen jobs verdwijnen in België, zo bevestigde oprichter Michael O’Leary van de luchtvaartmaatschappij dinsdag. Om hoeveel jobs het gaat op de luchthavens van Zaventem en Charleroi, kon hij nog niet zeggen.

De Ierse maatschappij zei begin maart dat ze verwachtte afscheid te moeten nemen van in totaal 3.000 piloten en cabinemedewerkers als gevolg van de coronacrisis. Het jobverlies zal doorheen Europa voelbaar zijn en zowel bij bemanningsleden als piloten, herhaalde O’Leary dinsdag. Ook België zal volgens hem getroffen worden, maar het is nog niet duidelijk in welke mate. “We weten dat het banenverlies betrekking heeft op 3.000 mensen, maar we moeten de impact per land nog bekijken.”

O’Leary bevestigde ook dat wanneer Ryanair op 1 juli zijn vluchtaanbod optrekt, er ook weer vluchten zullen zijn van en naar Brussels Airport en de luchthaven van Charleroi. Volgens O’Leary zijn er al vluchten geboekt vanuit België, vooral naar Griekenland, Portugal, Frankrijk, Italië en Spanje. Maar er zijn ook stoeltjes gereserveerd op vluchten richting België. “Veel werknemers van de Europese Commissie en andere EU-instellingen willen het werk hervatten”, klonk het.

40 procent van normale aanbod vanaf 1 juli

De grootste lowcostmaatschappij van Europa kondigde eerder op de dag aan dat ze vanaf 1 juli een duizendtal vluchten per dag wil uitvoeren, of 40 procent van het normale aanbod. Negentig procent van de bestemmingen zou aangevlogen worden. Op voorwaarde dat de regeringen tegen dan de beperkingen op vluchten binnen Europa hebben opgeheven en dat er op de luchthavens gezondheidsmaatregelen worden genomen.

Ryanair zelf zal mondmaskers verplichten aan boord. Wie in juli of augustus op het vliegtuig stapt, zal een aantal gegevens over zijn of haar reis moeten opgeven. Ryanair zal die doorsturen naar de overheden.

Terugbetalingen

O’Leary liet dinsdag nog weten dat er bij Ryanair 15 miljoen aanvragen zijn binnengekomen voor de terugbetaling van vluchten in maart, april, mei en juni. Er worden 10.000 terugbetalingen per week uitgevoerd, dus de behandeling van de dossiers kan enkele maanden duren, waarschuwde hij. Ryanair moedigt passagiers aan om hun vlucht om te boeken.

De Ryanair-oprichter haalde tot slot nog eens uit naar de concurrentie, die volgens hem onrechtmatige staatssteun krijgt om de coronacrisis te kunnen overleven. Ryanair trok in enkele landen al naar de rechter om oneerlijke concurrentie door staatshulp aan te klagen.