Flamboyante ex-voorzitter Patrick Vanoppen blikt terug op faillissement van Beerschot: “Ik heb een ferme koek tegen mijn oren gehad”

Hij liep in een berenpak over de Grote Markt. Droomde van paars gras. Hield voor niemand zijn grote mond. En zou met Beerschot de voetbaltop bestormen. Maar het liep anders. Dik twee jaar lang, tussen 2011 en 2013, was Patrick Vanoppen de meest flamboyante voorzitter in het Belgische voetbal. Toen ging de club reddeloos failliet en zou hij zeven jaar zwijgen. Tot vandaag. “Ik was een klootzakske en ik moest eruit. Maar de echte klootzakken zaten ergens anders. Het voetbal is rot, man. Nog altijd.” Dit is het verhaal van Beerschot en Vanoppen. Volgens Vanoppen.