Kroatische vrouw begraven in verkeerd familiegraf

Pijnlijke vergissing in een ziekenhuis in het Kroatische Split: een oude vrouw stierf er aan een longontsteking, maar haar identiteit werd per ongeluk verwisseld met die van een andere vrouw in het ziekenhuis, de 90-jarige Iva F. De vergissing kwam aan het licht toen Iva, na te zijn hersteld, naar het bejaardentehuis werd gebracht... en er niemand bleek te kennen.