Ontslagen bondsprocureur Kris Wagner solliciteert bij voetbalbond om CEO te worden: “Tijd voor iemand die géén marionet is”

Begin april werd Kris Wagner door de Belgische voetbalbond (KBVB) aan de kant geschoven als bondsprocureur. De druppel waren enkele publieke posts op Facebook, waarin hij een privé-initiatief met Beerschot-bestuurder Walter Damen aankondigde. Maar Wagner wil weer aan de slag. Hij stuurde daarom een open sollicitatie naar… de KBVB.

We schrijven 1 april. De KBVB heeft op een vergadering beslist om met onmiddellijke ingang het mandaat van Wagner te beëindigen. Zijn mandaat stond al langer onder druk. Zo eiste hij zeven speeldagen voor toenmalig Genk-speler Ruslan Malinovskyi, die uiteindelijk vrijgesproken werd. Ook was hij de man die vaak hard uithaalde naar KV Mechelen en Waasland-Beveren, die uiteindelijk gewoon in 1A mochten aantreden. De beruchte publieke posts op Facebook zorgden ervoor dat zijn positie niet langer houdbaar was.

“Een Bondsprocureur dient zijn functie onafhankelijk, onpartijdig, discreet en integer uit te voeren”, klinkt het. “De KBVB is van oordeel dat de Bondsprocureur met zijn recente Facebookposts de grenzen van de sereniteit opzoekt en mogelijks een schijn van partijdigheid creëert.”

De link met Beerschot-bestuurder Walter Damen vormde de kern van de zaak. Wagner zette samen met Damen het initiatief ‘Coronaresist’ op. De KBVB meende dat hij hierdoor zijn onpartijdigheid als bondsprocureur in het gedrang brengt.

Sollicitatie

Wagner dient zich nu aan als de nieuwe CEO van de voetbalbond. Volgens hem voldoet huidig CEO Peter Bossaert niet. “Na het zoveelste debacle denk ik dat de conclusie duidelijk is: hij kan het niet”, schrijft Wagner in zijn sollicitatiebrief. “Het is duidelijk: zijn positie is onhoudbaar geworden.”

Wagner verwijst daarbij naar een artikel uit uw krant: KBVB fluit CEO Bossaert terug over Moeskroen: niet iedereen binnen bond voorstander van harde aanpak. Bossaert verklaarde zaterdag dat de KBVB het “principieel oneens” is met het BAS over de licentie van Moeskroen en kondigde “eventuele verdere stappen” aan. Maar enkele leden van de raad van bestuur vonden dat Bossaert voor zijn beurt sprak en floten de CEO terug.

Koren op de molen van Wagner. “De figuur van Peter Bossaert is van in het begin van zijn aantreden als CEO van de voetbalbond met controverse omgeven geweest”, schrijft hij. “Allereerst heeft hij er nooit een geheim van gemaakt dat hij een Club Brugge-fan is en een nauwe band heeft met Bart Verhaeghe. Het wordt tijd voor een onpartijdige figuur als Secretaris-Generaal. Verder is zijn kennis van het Frans volkomen ondermaats. Wie hem tijdens vergaderingen twee woorden Frans hoort spreken, kan moeilijk de lachlust onderdrukken. In een organisatie zoals de KBVB is zoiets delicaat. Dit wordt door vele inwoners van Wallonië – waar ikzelf al tien jaar toe behoor – allerminst geapprecieerd.”

Peter Bossaert. Foto: BELGA

Perceptie en imago

Wagner verwijt Bossaert ook een gebrek aan voeling met sport. “Wie ludieke sportfilmpjes die tijdens de coronacrisis online werden gepost ‘onwaardig’ vindt (verwijzend naar de druppel die leidde tot zijn ontslag, red.), zit niet op zijn plaats in een sportbond. Peter Bossaert komt uit de mediasector. Hij is geobsedeerd door perceptie en imago. Zo heeft hij handenvol geld uitgegeven aan een nieuw logo, waar niemand op zat te wachten. Het nieuwe bondsgebouw in Tubeke is ook zo’n persoonlijk en nutteloos prestigeproject van dhr. Bossaert, die niet aanvoelt dat een bondszetel van de Belgische voetbalbond in Wallonië, bij heel veel Vlamingen – terecht – op onbegrip stuit en veel wrevel opwekt.”

Volgens de man die aast op het zitje van CEO, werd bewust gekozen voor een “zwak figuur” zoals Bossaert. Wat volgens hem een strategische keuze was omdat het “een grotere machtspositie aan de clubs” geeft. “In plaats van het imago van het voetbal te verbeteren, nu imago voor hem toch zo belangrijk is, heeft dhr. Bossaert er alleen maar toe bijgedragen dat enorm veel mensen het ganse voetbalmilieu als één grote krabbenmand beschouwen, dat alleen maar draait rond geld en macht – waar sport bijzaak is”, klinkt het.

“De conclusie is duidelijk: dhr. Bossaert zit als Secretaris-Generaal van de voetbalbond echt niet op de juiste plaats. Vandaar – omdat het inmiddels zo erg is geworden dat ik het niet meer kan aanzien – dat ik mij kandidaat stel als Secretaris-Generaal van de voetbalbond.”

“Neutraal profiel”

Wagner somt vervolgens zijn kwaliteiten als potentiële CEO op.

“Ik heb ruim 30 jaar in Vlaanderen gewoond, ook jaren in Brussel en intussen al 10 jaar in Wallonië: op dat vlak heb ik dus een neutraal profiel. In tegenstelling tot dhr. Bossaert heb ik geen banden met clubs en is voor mij enkel het algemeen voetbalbelang en het belang van de sport van tel. Wat respect voor onafhankelijke rechtspraak betekent, kan ik inderdaad een stuk beter inschatten dan dhr. Bossaert. In mijn periode als bondsprocureur heb ik het voetbalmilieu van nabij leren kennen – dhr. Bossaert heeft eigenlijk slechts drie à vier maanden meer ervaring in het voetbal dan ikzelf.

“Het wordt hoog tijd voor een CEO van de voetbalbond die orde op zaken stelt. Iemand die het algemeen voetbalbelang en de sport voorop stelt. Iemand die beseft dat men op dit moment binnen het voetbal de tak aan het afzagen is waar men zelf op zit. Tijd dus voor verandering. Tijd voor een integere, onafhankelijke figuur aan het hoofd van de bondsadministratie, die geen marionet van de clubs is”, klinkt het.