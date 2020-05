In 2016 doken cijfers al in het rood, sinds 2018 staat ze op zwarte lijst, maar nu is bedrijf van Tanja Dexters definitief failliet

Een nieuwe mokerslag voor Tanja Dexters (43). Haar bvba Ladexters is door de ondernemingsrechtbank van Antwerpen failliet verklaard. Helemaal onverwacht is dat niet. Het was van 2016 geleden dat er nog een jaarrekening werd ingediend. En die kleurde toen al bloedrood. Ze kon ook geen leningen meer krijgen bij grote banken. Het is de zoveelste keer op korte tijd dat Dexters op een negatieve manier het nieuws haalt.