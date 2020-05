Belofteninternational Hannes Delcroix keert terug naar Anderlecht nadat zijn club RKC Waalwijk elf (!) spelers laat gaan

RKC Waalwijk neemt afscheid van maar liefst elf spelers, waaronder onze landgenoot Hannes Delcroix die dit seizoen gehuurd werd van Anderlecht. De 21-jarige verdediger en belofteninternational moet zo terugkeren naar Brussel, waar hij nog een contract heeft tot medio 2022. Delcroix was dit seizoen een vaste waarde bij RKC en kwam er tot 24 officiële duels.

Vanaf komend seizoen gaat de Eredivisieclub werken met één selectie in plaats van twee. Het tweede elftal wordt opgeheven en vier spelers worden overgeheveld naar het eerste team. “Enerzijds zorgt dit voor een kostenbesparing, welke noodzakelijk is in deze periode, anderzijds zal deze selectie nog meer gericht zijn op kwaliteit in plaats van kwantiteit”, aldus de Waalwijkers.

De aflopende contracten van Kees Heemskerk en Fabian Sporkslede worden niet verlengd en ook Ingo van Weert en Henrico Drost moeten de club verlaten. Van Weert kwam tot 123 duels voor RKC, Drost zelfs tot 187.

Zeven spelers met een huurcontract zullen terugkeren naar hun club. Naast Hannes Delcroix zijn dat: Tijjani Reijnders, Clint Leemans, Dylan Vente, Stanley Elbers, Emil Hansson en Stefan Velkov,

RKC wil wel verder met Hans Mulder, Paul Quasten en Mike Grim en heeft het drietal een aanbieding gedaan. Het contract van Darren Maatsen loopt ook af en met hem wordt op een later moment gesproken.

Gered van degradatie

RKC stond op het moment dat het coronavirus uitbrak op de laatste plaats in de Eredivisie. De Nederlandse voetbalbond (KNVB) besloot echter af te zien van promotie en degradatie, waardoor RKC ook komend seizoen op het hoogste niveau speelt.

Na het vertrek van Delcroix staan met Anas Tahiri, Lennerd Daneels en Nando Nöstlinger nog drie landgenoten onder contract bij RKC.