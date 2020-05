“Belgische overheid wilde 390 miljoen euro in Brussels Airlines pompen”

Brussels Airlines heeft dinsdag bekendgemaakt dat het ongeveer 1.000 banen wil schrappen. Het bedrijf, dat deel uitmaakt van de Duitse groep Lufthansa, zou de federale regering daarmee verrast hebben. Die twee partijen zouden namelijk in vergevorderde onderhandelingen over een reddingsplan voor de luchtvaartmaatschappij geweest zijn. Dat schrijft de Waalse krant ‘La Libre’.

Welke deal zou er op tafel hebben gelegen? De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM), het investeringsvehikel van de federale overheid, zou hebben voorgesteld om 390 miljoen euro publiek geld in Brussels Airlines te pompen, in ruil voor 25 procent van de aandelen van het bedrijf. De overheid hoopte zo invloed te kunnen op de plannen van Lufthansa met Brussels Airlines om de coronacrisis te overleven. “Het idee was om geld neer te tellen in ruil voor garanties voor de toekomst van Brussels Airlines”, aldus een bron van ‘La Libre’.

LEES OOK. Waarom Brussels Airlines ook zonder corona voor zware opdracht stond: turbulentie is jaren bezig (+)

Aan dat plan kwam maandagavond abrupt een einde, toen de Duitsers zouden hebben laten weten dat het voor hen aan die voorwaarden niet hoefde. “Lufthansa wil niet dat de overheid aandeelhouder wordt van Brussels Airlines”, aldus de bron. Tot verrassing van de regering, die dan ook verrast geweest zou zijn door de plannen voor een ontslagronde die Brussels Airlines dinsdagochtend bekendmaakte.

LEES OOK. Politici kritisch over ontslagronde bij Brussels Airlines: “Geen overheidssteun voor bedrijf dat duizend mensen op straat zet”

De Croo: “Onderhandelingen verlopen heel moeilijk”

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) erkende dinsdag ook dat de onderhandelingen erg moeizaam verlopen. “Er zijn heel veel discussies geweest met Lufthansa tot nu toe, en dat zijn zeer moeilijke besprekingen”, aldus De Croo. “Dat komt ook omdat Lufthansa zelf in zeer moeilijke discussies zit met de Duitse overheid” (over een bedrag van zowat 9 miljard euro, red.). Voor De Croo is het van belang welk toekomstperspectief er aan Brussels Airlines wordt gegeven na de crisis, “en welke garanties daaraan verbonden kunnen worden”.