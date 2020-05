Zonnen vanuit ‘ons’ kot: Knokke installeert eerste cabriocabines op het strand

Knokke-Heist - Maak kennis met de ‘cabriocabine’, een kleine afgebakende zone waar je in alle rust en in je bubbel kan zonnen. Knokke-Heist gaat het systeem vanaf deze zomer introduceren om de social distance op het strand ietwat te handhaven.

Concreet gaat om het strandhekken die een hokje vormen. De gemeente voorziet er in totaal zo’n 200. Daarin kan telkens een gezelschap van vier personen of één gezin plaatsnemen. Het principe werkt volgens first come, first served: reservaties zijn niet mogelijk.

Inmiddels werd al een voorbeeld opgesteld voor het casino. Op termijn worden op basis van plannen ook nog cabriocabines voorzien voor het Albertplein, het Heldenplein in Heist en de Meerlaan.

Volgens Knokke-Heist is dit een mooi voorbeeld hoe deze zomer om te gaan met toerisme, al is het onmogelijk om het hele strand te voorzien van dergelijke constructies. Schepen van Strand Anthony Wittesaele (GBL) was niet bereikbaar voor commentaar.