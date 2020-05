Gegokt en verloren: gesloten casino’s duwen indianenreservaten in grootste malaise in halve eeuw

Geen bevolkingsgroep in de Verenigde Staten die zo zwaar door corona wordt getroffen als de native Americans. De sterftecijfers in de indianenreservaten zijn torenhoog en hun 500 casino’s – de melkkoe van de stammen – blijven al acht weken dicht. Daardoor bloeden ze elke maand vele miljoenen, inkomsten die doorgaans hele gemeenschappen overeind houden.

62 per 100.000 inwoners. Zoveel coronadoden vielen er al in Navajo Nation, het grootste indianenreservaat van de Verenigde Staten, dat zich uitstrekt over delen van de staten Arizona, Utah en New Mexico ...