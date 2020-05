‘k Zag twee beren alles proberen: vrouw maakt berenjacht nog creatiever

45 dagen lang stond elke ochtend om 8 uur een nieuw tafereeltje klaar. Lut Decoene (67) begon ermee toen ze over de berenjacht hoorde. “Ik wou ook een knuffel aan het venster zetten, maar heb geen dat uitkijkt op straat. Dus zette ik twee beren op een fiets op de oprit. Daarmee is het begonnen.”

Lang moest Lut er nooit over nadenken, al vergde het wel meer werk om het materiaal bijeen te rapen. Dat haalde ze uit de keuken en de rest van het huis, van op zolder of uit de schuur op hun boerderij. “Vroeger was ik kleuterleidster, dus ik verzamelde veel. Ik heb mijn man ook eens laten timmeren, zoals de wip.” En de echte vissen in een aquarium? Die kwamen uit de vijver. “En intussen hebben we die ook eens gekuist. Maar het meeste succes had ik met de tafereeltjes die aan de actua verbonden waren. Zoals Mientje en Toontje - zo heetten de beren - in de stoffenwinkel of in Trumps labo met bleekwater.”

Niet enkel kinderen vonden het leuk om naar te kijken, ook hun ouders, merkte Lut. “Eerst dacht ik: mensen gaan me toch niet belachelijk vinden? Maar ik was verrast door hoeveel reacties ik kreeg. In het begin had ik niet door hoeveel volk kwam kijken, tot sommigen zeiden dat ze speciaal omrijden met de fiets of zelfs de auto om te kunnen kijken. Ik kreeg kaartjes in de bus en heb ook mensen in mijn straat leren kennen daardoor. Die verbondenheid vind ik het mooiste.”

Tot afgelopen weekend stonden de beren op de oprit. Nu Lut ermee is gestopt, mist ze de reacties. Ook van haar eigen familie. “Ik stuurde mijn kleinkinderen en zussen elke ochtend een foto door. Had ik om 8.30 uur nog niet gestuurd, dan vroegen ze zelf: wat is het met de beren vandaag? Ik mis dat wel, maar na 45 tafereeltjes was de inspiratie op.”