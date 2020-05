Franse eersteklasser Amiens gaat nog een stapje verder in protest tegen gedwongen degradatie: “We zijn niet dood”

De Franse voetbalclub Amiens SC blijft zich verzetten tegen de gedwongen degradatie naar de Ligue 2. Nadat het met de zaak naar de rechtbank trok, kocht de club ook een volle pagina bij de sportkrant L’Equipe.

Het Franse voetbalseizoen werd beëindigd nadat de regering besliste dat er wegens het coronavirus tot september niet meer kan worden gevoetbald. Hoewel er nog tien speeldagen op het programma stonden, besloot de LFP om Paris Saint-Germain uit te roepen tot kampioen en Amiens en Toulouse te laten degraderen. Amiens had slechts vier punten achterstand op de achttiende plaats. Het lot van Toulouse, dat veertien punten goed te maken had, was wel al zo goed als bezegeld.

De nummer 19 van de hoogste Franse afdeling riep vorige week supporters en andere sympathisanten op om een petitie te ondertekenen. Daarin verzocht de club, die de voorbije tweede seizoenshelft Isaac Mbenza huurde van Huddersfield, de Franse voetballiga (LFP) om de beslissing van de week voordien te herzien. Amiens stelt voor om geen enkele club te laten degraderen en komend seizoen 22 ploegen in de Ligue 1 te hebben, inclusief Lorient en Lens, die promoveren vanuit de Ligue 2.

De petitie werd intussen al door meer dan 17.000 mensen ondertekent. Nadat Amiens naar de rechtbank trok, stond de club dinsdag ook met een boodschap in L’Equipe.

Foto: Twitter GFFN

“De Amiens-soldaat is niet dood, niemand danst op zijn graf”, zei sportief directeur John Williams op een persconferentie via Facebook.

“De beslissing is niet correct”, vulde voorzitter Bernard Joannin aan. “Hoe kan je twee teams laten zakken na 28 wedstrijden terwijl er nog een kwart van de competitie gespeeld moet worden? Het is een beslissing die ingaat tegen de rechtvaardigheid in de sport. Onze competitie duurt 38 wedstrijden. Na 28 wedstrijden kan je de prestatie van teams niet volledig analyseren.”