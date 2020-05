FOD Volksgezondheid: “Laat minstens een schaap tussen als je gaat shoppen”

Houd anderhalve meter afstand. Of als je moeite hebt om je dat voor te stellen, denk aan een flink schaap. Of een fiets. Of een winkelkarretje. Zo stelt de FOD Volksgezondheid de social distancing op haar sociale mediakanalen.

Nu de winkels terug open zijn, is afstand houden extra belangrijk. Zonder markeringen is het soms moeilijk om te weten wat 1,5 meter is. Hoe schat jij deze afstand in? #samentegencorona pic.twitter.com/HG96nPqGOE — FOD Volksgezondheid (@be_gezondheid) May 12, 2020

“Nu de winkels weer open zijn, is afstand houden extra belangrijk”, schrijven ze erbij. “Zonder markeringen is het soms moeilijk om te weten wat 1,5 meter is. Hoe schat jij deze afstand in?”

Vooral dat schaap werkt op de lachspieren. Het internet amuseert zich te pletter. “De eerste die op de Meir rondloopt met een schaap, trakteer ik” en andere mopjes vliegen door de ether.

Maar aan de andere kant, zo wordt de boodschap van de FOD wel nog eens goed in de verf gezet. Niet te dicht op elkaar staan als je gaat shoppen. Laat op zijn minst plaats voor een schaap. Een geit werkt waarschijnlijk ook.